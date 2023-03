Mehr als drei Jahre lang hatten Regisseur Alex Gibey und John Battsek - beide Oscar-gekrönt - einen besonderen Zugang zu Boris Becker, bis dieser Ende April vergangenen Jahres zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, weil er Vermögenswerte und Kredite verheimlicht hatte, um seine Schulden nicht zurückzahlen zu müssen. Entstanden ist daraus eine zweiteilige Dokumentation, die in wenigen Wochen ihre Premiere beim Streamingdienst Apple TV+ feiern wird.

Konkret soll die weltweite Ausstrahlung von "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" ab Karfreitag - also den 7. April - erfolgen, wie Apple jetzt bekanntgegeben hat. Die Doku behandelt Beckers Tennis-Karriere, in der er 49 Titel errang, darunter sechs Grand-Slam-Turniere und eine olympische Goldmedaille. Sie zeigt aber ebenfalls sein "bekanntes und manchmal turbulentes Privatleben", wie es heißt. Enthalten sind auch eine Reihe von persönlichen Interviews mit Becker, darunter ein exklusives Gespräch mit ihm in der Woche seiner Verurteilung sowie mit Mitgliedern seiner unmittelbaren Familie und mit den Tennisstars John McEnroe, Björn Borg, Novak Djokovic, Mats Wilander und Michael Stich.

"Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" ist eine Ko-Produktion zwischen John Battseks Ventureland und Alex Gibneys Jigsaw Productions in Zusammenarbeit mit Lorton Entertainment. Zu Lorton Entertainments Projekten gehören unter anderem Asif Kapadias BAFTA-nominierter Dokumentarfilm "Diego Maradona" und Matt Smiths aktueller Dokumentarfilm "Rooney" über den englischen Fußball-Star Wayne Rooney.

Apple hatte zuletzt verstärkt in Sport-Dokus investiert. So wird noch im März die Dokuserie "Real Madrid: Until The End" an den Start gehen. Zu den kommenden Titeln gehören außerdem unter anderem ein Dokumentarfilm über das Leben und die Karriere des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Lewis Hamilton und eine Dokuserie über die New England Patriots.