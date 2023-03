Von einem "tollen Erfolg" spricht Frank Beckmann, NDR-Programmdirektor, in einer Bilanz nach der ersten Ausstrahlungsphase der neuen ARD-Recherche-Comedy "Reschke Fernsehen". "Mein Dank geht an Anja Reschke und das gesamte Team. Die Mischung aus exzellentem Journalismus und enorm unterhaltender Präsentation fehlte uns in der ARD. Jetzt haben wir sie", erklärt der Fernsehmacher. Fünf Folgen von "Reschke Fernsehen" waren bis dato zu sehen – linear holte dabei die Debütsendung mit knapp 1,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die beste Reichweite.

Bei den 14- bis 49-Jährigen pendelten die Quoten bei zwischen rund viereinhalb und siebeneinhalb Prozent. ARD-Angaben zufolge kam der Fünferpack auf durchschnittlich 10,2 Prozent Marktanteil und lag somit ein gutes Stück über dem Schnitt des Sendeplatzes, den die TV-Anstalt auf 7,8 Prozent bezifferte. In der ARD Mediathek seien die bisherigen Episoden rund eine Million Mal abgerufen worden.



In den kommenden Wochen zeigt Das Erste donnerstags um 23:35 Uhr nun zunächst "Heinz Becker - Déjà-Vu". Ab dem 23. März läuft "Extra 3" erstmals auf diesem Sendeplatz. Kommuniziert wurde indes bereits, wann sich "Reschke Fernsehen" mit frischen Folgen zurückmeldet: Drei weitere Ausgaben der Produktion mit Anja Reschke sind nach aktuellem Stand ab dem 1. Juni eingeplant.

Reschke selbst übrigens ließ sich in einer Mitteilung so zitieren: "Unser Ziel war es von Anfang an, relevante und komplexe Themen für ein breites Publikum aufzubereiten. Dass die Zuschauerinnen und Zuschauer ein so großes Interesse zeigen, ist für uns ein weiterer Ansporn."