RTLzwei wird sich in der kommenden Woche einen gesamten Abend über dem Dreifachmord von Starnberg widmen, der im Januar 2020 für bundesweite Schlagzeilen gesorgt hatte. Am Samstag, den 18. März zeigt der Privatsender ab 20:15 Uhr über vier Stunden hinweg die zweiteilige Dokumentation "Die Toten von Starnberg", die von Skarabäus Entertainment produziert wurde.

In den beiden Teilen "Das Rätsel des Dreifachmordes" und "Das Urteil" untersucht das Autorenteam die Entstehung und Hintergründe der Tat und blickt in die Biografien der mutmaßlichen Täter sowie der Opfer. Dafür wurde unter anderem mit Familienmitgliedern, Freunden und Anwälten gesprochen. Nach Angaben des Senders sollen die Ermittlungserfolge und Irrwege Schritt für Schritt nachgezeichnet und von Expertinnen und Experten eingeordnet werden.



Begleitet werden außerdem die zentralen Stationen des Prozesses, beginnend mit der Untersuchungshaft und der Prozesseröffnung im August 2021. Die Dokumentation endet mit dem jüngst gesprochenen Urteil, das die beiden jungen Täter zu langjährigen Jugendstrafen verurteilt hat.

"Cops Who Kill" bei Crime+Investigation

Unterdessen hat auch der Pay-TV-Sender Crime+Investigation eine neue Doku-Reihe aus dem True-Crime-Segment angekündigt. "Cops Who Kill - Mörder in Uniform" wird ab dem 17. Mai jeweils mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen als deutsche Erstausstrahlung gezeigt. Schauspieler Will Mellor ("Broadchurch") beleuchtet insgesamt acht Fälle, in denen Polizisten zu Mördern wurden.