Bereits vor wenigen Wochen hatte DAZN-Chefin Alice Mascia im DWDL.de-Interview angekündigt, demnächst einen linearen Sender starten zu wollen, in dem es ausschließlich Frauensport-Übertragungen zu sehen geben wird. Nun geht es ganz schnell: Der Kanal mit dem Namen DAZN Rise geht am 16. März on Air und wird in Deutschland und Österreich kostenfrei über Samsung TV Plus und waipu.tv zu empfangen sein. Weitere Plattformen sollen nach Angaben von DAZN folgen.

Zeigen wird DAZN Rise unter anderem die UEFA Women’s Champions League, die nächsten Viertelfinalspiele sind hier unter anderem Bayern München gegen den FC Arsenal und Paris Saint-Germain gegen den VfL Wolfsburg. Zudem wird DAZN Rise Fußball-Übertragungen aus der spanischen LaLiga Feminina, der französischen Arkema D1 und ab September der deutschen Frauen-Bundesliga zeigen. Darüber hinaus zeigt DAZN Rise Handball aus der EHF Champions League und EHF European League, Feldhockey, Basketball, die LPGA-Tour im Golf oder auch andere Formate und Dokumentationen wie "The Spark within", eine Red-Bull-Dokumentation über die Snowboard-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Anna Gasser.

DAZN Rise ist nach DAZN Fast und DAZN Fast+ das dritte kostenfreie Streaming-Angebot des Unternehmens, das sich an Kunden in Deutschland und Österreich richtet und das über Werbung finanziert wird. Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region, sagt: "We all rise with more eyes - das ist das Motto unserer Mission, den Frauensport ins Rampenlicht zu rücken und ihn auf das Niveau des Männersports zu heben, indem wir seine Sichtbarkeit und Attraktivität für ein breiteres Publikum bewusst erhöhen."

Der Start des neuen Senders liege ihr aus verschiedenen Gründen am Herzen, sagt die DAZN-Chefin. "Es verschafft dem Frauensport und den Athletinnen die Sichtbarkeit, die sie verdienen, bietet den Fans, insbesondere den jüngeren, ein breiteres Spektrum an Vorbildern und erfüllt nicht zuletzt die DAZN-Mission, das Sportbusiness durch die Entwicklung neuer Standards auszubauen."

Natürlich sind die FAST-Channels von DAZN aber auch ein hartes Business - und gerade im Bereich des Frauensports sieht Alice Mascia offenbar noch viel Wachstumspotenzial. "Ich bin auch eine Geschäftsfrau und wir sind keine Non-Profit-Organisation. Die Wachstumszahlen von Frauenfußball sind beeindruckend", sagte sie vor wenigen Wochen im DWDL.de-Interview.