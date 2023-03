Mit nur um die zweieinhalb Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und nur um die 650.000 linear Zusehenden war der erste von Sat.1 gezeigte Doppelpack der französischen Miniserie "Tödliche Ahnung" am zurückliegenden Donnerstag ein ziemlicher Flop. Das kam nicht völlig überraschend – schließlich taten sich jüngst schon andere Serienformate auf diesem Sendeplatz reichlich schwer. Schon vor dem TV-Start des Formats war das Vertrauen seitens Sat.1 jedenfalls nicht übermäßig groß, war doch klar, dass die Serie in dieser Woche am Donnerstag mit einem bis in die Nacht dauernden Viererpack zu Ende gebracht werden sollte.

Genau dieser Viererpack startet nun aber später und endet somit noch tiefer in der Nacht. Sat.1 hat entschieden, die dritte Folge des Formats erst um 22:15 Uhr auszustrahlen. Der Abspann der finalen sechsten Episode ist daher für 2:20 Uhr nachts geplant.

In der Serie endet eine feuchtfröhliche Geburtstagsfeier ziemlich dramatisch, weil ein elfjähriges Mädchen spurlos verschwindet. Während das Ermittler-Team rund um Oberkommissar Romain Sauvant (gespielt von Soufiane Guerrab) alles in Bewegung setzt, um den Fall zu lösen, berichtet Diego, der achtjährige Cousin der Vermissten, von unerklärlichen Visionen, die sich bei der Aufklärung der Geschehnisse schon bald als nützlich erweisen.

Um 20:15 Uhr nimmt Sat.1 nun kurzfristig einen deutschen Spielfilm ins Programm und legt somit früher als zunächst gedacht mit den "Sat.1 FilmFilm Klassikern" los. Schon bekannt war, dass der Sender in nächster Zeit donnerstags mit der "Wanderhure", "Die Tänzerin und der Gangster - Liebe auf Umwegen" oder "Die Ungehorsame" plant. Nun ist am 9. März um 20:15 Uhr "Im Brautkleid durch Afrika" zu sehen, besetzt unter anderem mit Wolke Hegenbarth und Stephan Luca. Als dieser Film im Januar 2010 erstmals im Sat.1-Programm lief, erzielte er einen starken Marktanteil von fast 21 Prozent.