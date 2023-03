am 07.03.2023 - 16:23 Uhr

"Zeit Online" ist nach Angaben von Chefredakteur Jochen Wegner während der Corona-Pandemie stark gewachsen - und das bildet sich nun auch in der Zusammensetzung der Chefredaktion ab. Diese wächst nämlich massiv an, so sind künftig nämlich auch Philip Faigle, Maris Hubschmid und Mark Heywinkel Mitglieder eben dieser Chefredaktion, zu der auch weiterhin die beiden Stellvertreter des Chefredakteurs, Sebastian Horn und Leonie Seifert, sowie die Nachrichtenchefin Monika Pilath, gehören.

"Ich freue mich sehr, dass wir drei so exzellente und erfahrene Kolleginnen und Kollegen für unser Team gewinnen konnten", sagt Chefredakteur Jochen Wegner. Man habe unter anderem dem starken Wachstum und der verstärkten Zusammenarbeit mit der Print-Redaktion auch in der Zusammensetzung der Chefredaktion Rechnung tragen wollen. Mit Markus Horeld gibt es aber auch einen Abgang aus der Chefredaktion.

Horeld scheidet auf eigenen Wunsch aus und wird sich künftig als Managing Editor um die Qualitätssicherung der Inhalte, die Aus- und Fortbildung sowie um juristische Fragen kümmern. "Ich danke Markus für seine unschätzbare Aufbauarbeit und seinen überragenden Einsatz. Ohne ihn gäbe es das heutige ‘Zeit Online’ nicht", sagt Wegner.

Philip Faigle, Leiter des Sonderressorts X von "Zeit Online", wird sich in der Chefredaktion ressortübergreifend um neue Projekte und Schwerpunkte zu den großen gesellschaftspolitischen Themen kümmern. Maris Hubschmid, Ressortleiterin von "Zeit am Wochenende", wird den Aufbau digitaler Magazine vorantreiben. Und Mark Heywinkel, Leiter Formatentwicklung, wird für neue Projekte auf allen Social-Media-Plattformen verantwortlich sein.