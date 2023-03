am 08.03.2023 - 10:14 Uhr

Während die Champions League auf Jahre hinweg ausschließlich im Pay-TV bei DAZN und Amazon beheimatet sein wird, bleiben die Europa League und die Europa Conference League auch weiterhin mit einem Fuß im Free-TV. Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat sich RTL Deutschland die vollumfängliche Rechte an den beiden europäischen Fußball-Wettbewerben der UEFA für drei weitere Jahre bis 2027 gesichert.

Neben den Free-TV-Sendern RTL und Nitro bleibt damit auch der Streamingdienst RTL+ an jedem Spieltag am Ball und wird immer donnerstags die Top-Partien aus beiden Wettbewerben live in Einzelspielen und als Konferenz übertragen.

© MG RTL D / Marina Rosa Weigl Stephan Schmitter

Tatsächlich hat RTL mit der Europa League zuletzt ein glückliches Händchen bewiesen. Das der Titelgewinn von Eintracht Frankfurt war mit insgesamt 9,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die meistgesehene TV-Sendung des Jahres 2022 bei RTL.