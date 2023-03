am 08.03.2023 - 17:57 Uhr

Im vergangenen Jahr setzte RTL pünktlich zu Ostern auf eine äußerst denkwürdigen Erzählung der Passionsgeschichte - und auch in diesem Jahr versucht sich der Sender an einem ungewöhnlichen Ansatz: Am Gründonnerstag, den 6. April sollen Schauspieler Jan Josef Liefers und Gerichtsmediziner Michael Tsokos den Tod von keinem Geringerem als Jesus untersuchen.

Konkret zeigt der Sender um 22:35 Uhr die Dokumentation "Todesrätsel mit Tsokos und Liefers - Der Fall Jesus". Darin geht es um die Frage, wie Jesus und wie er auferstehen konnte. Die beiden versuchen also Antworten auf die Fragen zu finden, die sich Menschen seit knapp 2000 Jahren stellen. Zur Klärung des "größten Todesrätsels aller Zeit" sprechen sie mit Experten sowie kirchlichen Würdenträgern und testen ihre Theorien in einem Experiment. Dabei stellen sie sich auch die Frage, was neue Erkenntnisse für den Glauben von Milliarden Menschen bedeuten könnten. Die Produktion übernimmt spin TV.

Für Karfreitag hat RTL unterdessen ein neues Special von "Let's Dance" angekündigt. Weil wegen des stillen Feiertags keine Live-Ausgabe der Tanzshow produziert werden darf, läuft ab 20:15 Uhr ein Rückblick unter dem Titel "15 Jahre Let's Dance - Tänze, Bilder, Emotionen". Ganz genau nimmt es RTL mit dem Jubiläum übrigens nicht: Die erste Ausgabe der Show lief nämlich bereits im Jahr 2006 - den 15. Geburtstag feierte "Let's Dance" also eigentlich schon 2021.

Wahr ist aber auch: 15 Staffeln liegen bereits hinter dem deutschen TV-Publikum. Und noch immer erfreut sich "Let's Dance" großer Beliebtheit: Die ersten Folgen der 16. Staffel erreichten in den zurückliegenden Wochen im Schnitt rund vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie über 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.