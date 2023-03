In Frankreich, Italien und Monaco entsteht derzeit die kommende französische Disney+-Serie "Kaiser Karl" – nun steht fest, dass Daniel Brühl darin Karl Lagerfeld verkörpern wird. Die Produktion möchte den Aufstieg von Karl Lagerfeld in der Welt der Pariser Haute Couture der 1970er Jahre nachzeichnen. 1972 strebte der damals 38-jährige Karl Lagerfeld danach, der berühmteste Modedesigner Frankreichs zu werden – zu einer Zeit, in der Yves Saint Laurent die Oberhand hatte. Nachdem er Jacques de Bascher, einen jungen Dandy, kennengelernt und sich in ihn verliebt hatte, geriet Karl Lagerfeld in Konkurrenz zu Yves Saint Laurent und Pierre Bergé, dem Chef der renommiertesten Modemarke der Welt.

In weiteren Rollen der kommenden Serie spielen Théodore Pellerin als Jacques de Bascher und Arnaud Valois als Yves Saint Laurent. Entwickelt und für das Fernsehen adaptiert wurde "Kaiser Karl" von Isaure Pisani-Ferry ("Kaboul Kitchen"), Jennifer Have ("Club der roten Bänder) und Raphaëlle Bacqué (Autorin der gleichnamigen Biografie). Jérôme Salle soll bei drei der sechs Folgen Regie führen; Audrey Estrougo soll ebenso drei Folgen inszenieren.



Nach Disney-Angaben sind 2.200 Nebenrollen, über 40 verschiedene Bühnenbilder und rund 3.000 Kostüme, von denen 160 in eigenen Nähateliers von Grund auf neu angefertigt werden, eingeplant. Hergestellt wird die Serie von Gaumont und Jour Premier.

Für die prägenden Kostüme verantwortlich ist Pascaline Chavanne. Jean Rabasse soll sich um das Szenenbild, einschließlich der Nachbildung von Wohnungen, Modeschauen, ikonischen Partylocations und Couture-Häusern, kümmern. Einen ungefähren Sendetermin für die Produktion gibt es indes noch nicht.