Sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland bringt Vevo den Kanal Vevo Pop an den Start. Dort gibt es einerseits die Musikvideos von internationalen Musikgrößen wie The Weeknd oder auch Ariana Grande zu sehen, aber auch lokalisierte Inhalte. In Deutschland sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer etwa auch die Musikvideos von Lotte und Alli Neumann, in Großbritannien dafür die von Becky Hill und Little Mix.

In Deutschland geht darüber hinaus auch der FAST-Channel Vevo Schlager Pop an den Start. Hier will Vevo die Hits eines sehr deutschen Genres spielen, als Beispiele nennt der Konzern die Musikvideos von Helene Fischer, Ben Zucker und Sarah Lombardi.

"Amazon war bereits ein wichtiger Partner für Vevo bei der Bereitstellung von On-Demand-Premium-Musikvideoinhalten für Musikfans über unsere App auf Fire TV und Echo Show. Wir freuen uns, Freevee-Nutzern in Großbritannien und Deutschland jetzt neue FAST-Kanäle anbieten zu können", sagt Rob Christensen, Senior Vice President, Global Sales & Distribution bei Vevo. "Dies sind die ersten Märkte, die Vevo mit Freevee außerhalb der Vereinigten Staaten eingeführt hat, was unsere umfassendere Strategie widerspiegelt, unser FAST-Netzwerk auf Fans weltweit auszudehnen. Wir freuen uns darauf, weitere europäische Gebiete zu erschließen, mit mehr Amazon-Nutzern in Kontakt zu treten und Marken neue und kreative Wege zu bieten, über Connected TV zu werben."