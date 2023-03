Lange stand hinter der Zukunft von "Schwiegertochter gesucht" ein dickes Fragezeichen. Nach dem Primetime-Relaunch im Jahr 2020 gingen die Quoten noch einmal spürbar zurück, die letzte Staffel erreichte 2021 im Schnitt weniger als 10 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Doch seit wenigen Wochen steht fest: RTL arbeitet an einer neuen Staffel seiner Kuppelsendung.

Nun hat der Sender verraten, dass Angela Finger-Erben durch die neuen Ausgaben führen wird. Sie folgt damit auf Vera Int-Veen, die im vergangenen Jahr angekündigt hatte, ihre TV-Karriere nach 30 Jahren beenden zu wollen. Mit Int-Veen hatte RTL große Erfolge erzielt, in Spitzenzeiten kam "Schwiegertochter gesucht" auf mehr als 20 Prozent Marktanteil und fast fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Format und der Sender standen aber auch immer wieder in der Kritik, weil man sich über die Kandidatinnen und Kandidaten lustig machte und sie oft genug der Lächerlichkeit preisgab.

Die zwei Staffel in der Primetime hatten 2020 und 2021 einen anderen Ton, konnten dann aber auch nicht mehr aus Quotensicht überzeugen. Umso spannender wird es sein, wie RTL das Format mit Angela Finger-Erben aufstellen wird. Am Freitag kündigte die neue Moderatorin bei "Punkt 12" dann auch schon einmal an, dass die "typische ‘Schwiegertochter gesucht’-Sprache" zurückkehren wird. Damit meint sie die Alliterationen, die man, anders als 2020 und 2021, in den neuen Folgen wieder nutzen wird.

Die Auftaktsendung der neuen Staffel gibt es bereits am Sonntag, den 19. März zu sehen. Und das auf einem durchaus ungewöhnlichen Sendeplatz. Die Vorstellung der Singles findet nämlich bereits ab 15:50 Uhr statt. Wann und vor allem auf welchem Sendeplatz die regulären Ausgaben der neuen Staffel zu sehen sein werden, ist aktuell noch unklar. Finger-Erben kündigte am Freitag jedenfalls schon einmal zwei Kandidaten an: Den "passionierten Party-DJ" und den "singenden Soßenkönig".