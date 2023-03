Jan Böhmermann beschäftigt sich in der neuesten Ausgabe des "ZDF Magazin Royale" mit dem Thema "Bestattungen" - was im Hinblick auf die Todesopfer durch die Schüsse in Hamburg nun vom Publikum als ziemlich unpassend wahrgenommen werden könnte. Aufgezeichnet wird die Sendung üblicherweise bereits donnerstags, also in diesem Fall vor den Ereignissen in Hamburg.

Via Twitter gaben die Macher der Sendung daher nun bekannt, dass aus Pietätsgründen in Absprache mit dem Sender auf eine Ausstrahlung auf dem gewohnten Sendeplatz am Freitagabend nach der "heute-show" verzichtet wird. Die Sendung steht aber wie gewohnt ab 20 Uhr jederzeit zum Abruf in der ZDF-Mediathek bereit.

Der neue Programmablauf am späten Freitagabend ist bislang noch nicht bekannt.