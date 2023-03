ZDFneo setzt seine Erstausstrahlungen von Sitcoms am Dienstagabend auch im fortschreitenden Frühjahr fort. Kürzlich feierte dienstags um 21:45 Uhr das neue "Like a Loser" seine Premiere – im Schnitt schauten rund 350.000 Personen die ersten beiden Ausgaben auf linearem Wege. Mitte April wird sich bei ZDFneo dann das ebenfalls neue "I don't work here" anschließen. Und für Mai steht nun der Starttermin der zweiten "Doppelhaushälfte"-Staffel fest.

In dieser Folge sind die Familien Sawadi-Kröger und Knuppe zu Gast bei einer virtuellen Vernissage: Maris Bruder Brian stellt dort seine Werke aus.Die gesamte Folge wurde in den virtuellen Räumen des sogenannten "Web3.0" gedreht. Die Schauspielerinnen und Schauspieler hatten so die Möglichkeit, ihre Avatare selbst zu steuern. Minh-Khai Phan Thi: "Es ist tatsächlich schwierig, sich in dieser 3-D-Welt zu bewegen. Als Schauspielerin ist es sogar noch schwieriger, weil man seinen Partner nur virtuell sieht. Man sieht keine Mimik, sondern nur, dass sich der Mund bewegt."