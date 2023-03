Die ukrainische Film.UA Group hat bekanntgegeben, mit der Produktion der neuen Anthologie-Serie "Those Who Stayed" begonnen zu haben. Die Macherinnen und Macher sprechen von der ersten internationalen Serie, die seit dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Land gedreht würde. Dabei überschneiden sich die Dreharbeiten nun mit der erst am Dienstag bekanntgewordenen Serie "In her car" - hier war Gaumont maßgeblich an der Entstehung beteiligt. Auch ein deutscher Sender ist mit dabei (DWDL.de berichtete).

Und auch bei "Those Who Stayed" gibt es eine signifikante Beteiligung aus Deutschland. So sitzt Red Arrow Studios International bei der Produktion als Co-Entwickler und Co-Finanzierer mit im Boot. Mit SVT (Schweden), NRK (Norwegen), YLE (Finnland) sind zudem drei skandinavische Sender als Co-Produktionspartner mit dabei. Die Dreharbeiten haben vor wenigen Tagen in Kiew und Umgebung begonnen.

Die sechs Folgen der neuen Serie sind von wahren Begebenheiten inspiriert - und ähnlich wie bei "In her car" spielt der russische Angriffskrieg hier eine wichtige Rolle. In einer Folge geht es etwa um einen obdachlosen Menschen, der nach dem Beginn des Kriegs bei der Verteidigung der Hauptstadt Kiew mitgeholfen und dadurch wieder einen Sinn im Leben gefunden hat. Eine weitere Episode dreht sich um eine Person, die Tiere eines Zoos nach Beginn des Kriegs in Sicherheit gebracht hat. Und dann geht es in einer weiteren Folge auch um einen Mann aus Deutschland, der eigentlich eine Freundin retten will, die er zuvor in Berlin kennengelernt hatte. Letztlich entscheidet er sich aber dafür, in der Ukraine zu bleiben.

Erzählen will Showrunnerin Anastasiia Lodkina Geschichten "von Hoffnung und Triumph im Angesicht von Widrigkeiten mit einem Hauch von Humor". "In unseren dunkelsten Momenten wollten wir das Licht unseres Volkes teilen. Wir wollten die Geschichten von Ukrainern erzählen, die während der unsicheren und gefährlichen Zeit in den ersten Kriegsmonaten in Kiew blieben. Während jede zweite Person die Stadt verließ, blieben die anderen – weil sie etwas hier hielt: Pflicht, Liebe, Verantwortung, Prinzipien. Und in diesen dunklen Zeiten wollten wir der Welt das Licht ukrainischer Talente zeigen: Schauspieler, Regisseure, Kameraleute, und andere Künstler. Sie alle sind geblieben, um zu kämpfen und zu gewinnen", so die Showrunnerin.

Rodrigo Herrera Ibarguengoytia, VP Scripted Acquisitions & Co-Productions bei Red Arrow Studios International, sagt zum Projekt: "’Those Who Stayed’ ist ein Projekt von solcher Dringlichkeit und Unmittelbarkeit – wir können es kaum erwarten, es mit der Welt zu teilen. Die emotionale Verbindung der Schöpfer, die ihre eigene Geschichte in ihren eigenen Worten erzählen, hat zu bemerkenswert kreativen Drehbüchern geführt und stellt sicher, dass diese Serie aufrichtig, echt und nachvollziehbar ist."