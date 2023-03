Zehn Großfamilien haben sich zuletzt von Fernsehkameras der Produktionsfirma Filmpool filmen lassen – das Ergebnis gibt es ab kurz nach Ostern wochentags in der Vox-Daytime zu sehen. "Full House – Familie XXL" wird dann nachmittags um 14 Uhr das seit geraumer Zeit auf diesem Slot laufende "Mein Kind, Dein Kind – Wie erziehst du denn?" ablösen. Los geht es am 17. April. Die zehn Familien, das sind die Alfters, die Hertels, die Jansens, die Jebrams, die Jordans, die Kusches, die Millers, die Siestos, die Riedesels und nicht zuletzt auch Familie Greb/Kujaj.

Von Produktionsseite agiert Nina Schober als Executive Producerin, bei Vox ist an dieser Stelle Sabine Wilmes verantwortlich. "Full House" wird beschrieben als Format über alltägliche Challenges und aufregende Urlaubsreisen. Alle Großfamilien bestehen aus Eltern und zwischen fünf und acht Kindern und alle würden ihr "kunterbuntes, turbulentes" Leben lieben.



Nicht zuletzt für Filmpool dürfte das neue Format sehr wichtig sein, hat Sat.1 doch zuletzt langlaufende Produktionen des Unternehmens nicht verlängert. Weder "Auf Streife" noch einer seiner Ableger und auch nicht die "Klinik am Südring" werden derzeit produziert. Immerhin hat Filmpool mit der "Südklinik am Ring" ein ähnliches Medical-Format an RTLzwei verkauft. Bei RTLzwei steht in diesen Wochen auch das neue "Köln 50667" unter Beobachtung. Eine neue Ausrichtung soll hier wieder für linear steigende Quoten sorgen. Die Daily kommt ebenfalls von Filmpool.

Neu bei Vox im Laufe des Aprils wird auch ein frischer Spin für das Format "Hot oder Schrott" sein, denn in der Dienstagsprimetime ist dann eine "On Tour"-Folge geplant. In dieser geht es, wie es der Titel schon vermuten lässt, raus aus den vier Wänden und somit raus aus der Komfortzone, denn es sollen Outdoor-Produkte getestet werden. Beispielsweise wird ein Wasserfahrrad geprüft oder ein aufblasbares Kugelzelt. Die "On Tour"-Folge läuft am 18. April ab 20:15 Uhr.