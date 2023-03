am 23.03.2023 - 10:00 Uhr

Nächster Schritt auf der Karriereleiter von Esther Sedlaczek: Die Sportjournalistin und Unterhaltungsmoderatorin wird im Ersten eine eigene Primetime-Show bekommen. Erst vor wenigen Monaten hatte sie – und das mit Erfolg – die Nachfolge von Jörg Pilawa im Vorabend-Ratespiel "Quizduell" angetreten. Nun soll sie Eckart von Hirschhausen in "Frag doch mal die Maus" ablösen, übrigens auch eine Show, die ganz früher, nämlich bis 2009, von Jörg Pilawa präsentiert wurde. Seit 2010 führt nun von Hirschhausen durch das vom WDR kommende Format – fortan wird es Esther Sedlaczek sein. Ihr Debüt gibt sie am 20. Mai 2023.

Schönenborn sagt in seine Richtung: "Eckart von Hirschhausen danke ich für seine hervorragende Zeit bei der Maus-Show und dass er uns weiterhin das Wunder Mensch auf faszinierende und unterhaltsame Weise näherbringt. Sein Showkonzept passt ausgezeichnet in die Reihe unserer Unterhaltungsshows, in denen man lachen und staunen kann."