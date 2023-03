In der kommenden Woche will König Charles III. Deutschland besuchen – gleich mehrere Sender wollen davon nun am kommenden Mittwoch live berichten. So hat etwa Das Erste angekündigt, sein Nachmittagsprogramm am 29. März zu verändern. Ab kurz nach 14 Uhr soll es Live-Berichte rund um den Königsbesuch geben. Tina Hassel führt durch die rund zweieinhalbstündige Sendung. Gesprächsgäste bei Hassel sollen Leontine von Schmettow und Annette Dittert sein. Von Schmettow berichtet für die ARD seit Jahren rund um Königshäuser, Dittert ist Korrespondentin im Vereinigten Königreich.

Die Sondersendung endet planmäßig um 16:30 Uhr, dann schließt sich – früher als üblich – das Magazin "Brisant" an. Auch RTL wird anlässlich des Königsbesuches sein Programm umstellen. Am 28. März wird "Punkt 12" um eine Stunde verlängert. Nach der normalen dreistündigen Sendung soll um 15 Uhr ein "Punkt 12 Spezial" beginnen, das eine Stunde dauert und an diesem Tag "Barbara Salesch – Das Strafgericht" ersetzt. Richter Ulrich Wetzel, ab 16 Uhr auf Sendung, ist von Änderungen nicht betroffen.



Weil am Folgetag, also am 30. März, somit keine Vortagesfolge von "Barbara Salesch" wiederholt werden kann – und RTL auch nicht auf ältere zurückgreift – startet an diesem Tag "Punkt 12" mit einem weiteren Special zum Königsbesuch schon um elf Uhr vormittags. Das ZDF und Sat.1 haben noch keine Prorgrammänderungen mitgeteilt; Sat.1 hätte aber theoretisch die Möglichkeit, im neuen Live-Magazin "Volles Haus" ab 16 Uhr auf den Besuch einzugehen.

Die Nachrichtensender ntv und Welt haben indes bis dato keine speziellen Sondersendungen angekündigt. Sie senden nachmittags in der Regel ohnehin Live-News-Strecken, die somit Platz bieten für Bilder des Königs.