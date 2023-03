Ab dem 1. Juni 2023 hat das NDR-Landesfunkhaus in Hamburg einen neuen Direktor. Dann tritt Hendrik Lünenborg offiziell die Nachfolge von Sabine Rossbach an. Rossbach geht in den Ruhestand. Mit der Besetzung von Lünenborg dürfte sich der NDR insbesondere wieder etwas Ruhe auf einer Position erhoffen, die zuletzt mit Unruhe in Verbindung gebracht wurde.

"Er verfügt über große journalistische Expertise, hat Innovationen im NDR auf seinen bisherigen Stationen vorangetrieben und klare Vorstellungen davon, wie das Programm strategisch weiterentwickelt werden muss. Zugleich genießt er aus seiner Zeit als Leiter von NDR 90,3 großes Vertrauen, weil er teamorientiert arbeitet und über sehr gute kommunikative Fähigkeiten verfügt", sagt Intendant Koachim Knuth. Verwaltungsratsvorsitzende Karola Schneider nannte die Arbeit von Lünenborg "engagiert" und "umsichtig".

Der Vorsitzende des Landesrundfunkrates Hamburg, Thomas Kärst, erklärte in einem Statement: "Mit Hendrik Lünenborg wird ein erfahrener Journalist das NDR Landesfunkhaus Hamburg leiten. Wir trauen ihm zu, dass er die großen Aufgaben bewältigen kann, vor denen das Landesfunkhaus Hamburg aktuell steht." Dazu gehörten die Erneuerung der Unternehmenskultur, die Zusammenführung der bislang getrennten Bereiche Hörfunk, Fernsehen und Multimedia sowie die konsequente Umstellung des Programms auf eine crossmediale Struktur, "die der veränderten Mediennutzung Rechnung trägt. Vor allem aber trauen wir Hendrik Lünenborg zu, dass er die Mitarbeitenden bei diesen Veränderungen mitnimmt."