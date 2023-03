Mit "Am Anschlag: Die Macht der Kränkung" haben ZDFneo und der ORF vor rund eineinhalb Jahren eine vielbeachtete Serie auf Sendung gebracht. Bei der Erstausstrahlung sorgten die Folgen auch bei ZDFneo für gute Quoten, deutlich mehr als eine halbe Million Menschen sahen zu. Eine Fortsetzung ist bereits vor vielen Monaten angekündigt worden - und nun gibt es Informationen über den Ausstrahlungstermin von "Am Ende – Die Macht der Kränkung".

Die sechs neuen Folgen stehen ab dem 5. Mai auf einen Schlag in der Mediathek des ZDF zum Abruf zur Verfügung. ZDFneo wird sie jeweils als Dreierpack am 17. und 24. Mai ab 21:45 Uhr ausstrahlen. Um die Story zu verstehen, müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht die erste Staffel gesehen haben, denn eigentlich handelt es sich bei der Fortsetzung um eine gänzlich neue Serie. Inhalt und Cast sind komplett anders. Dem Cast gehören unter anderem Golo Euler, Philip Froissant, Angelina Häntsch, Luise Hart, Barbara Auer, Thomas Thieme und Mohamed Achour an.

Und so beschreibt das ZDF den Inhalt von "Am Ende – Die Macht der Kränkung": David ist viel zu früh gestorben. Die Trauer und das Entsetzen über die Ungerechtigkeit des Schicksals sind groß. Als bei der Trauerfeier ein Brief des Toten verlesen wird, in dem er sich an die Hinterbliebenen wendet, sehen diese sich plötzlich mit einer Abrechnung konfrontiert. Zu spät habe er selbst erkannt, so David, dass alles, was ein Mensch tut oder unterlässt, Auswirkungen auf andere hat. Davids Worte entzünden schwelende Konflikte. Während sich die von ihm gesäte Kränkung ausbreitet wie ein ansteckender Virus, und man beginnt, gegenseitig zu bezichtigen, geht eine zweite Erzählebene zurück in die Vergangenheit. Es werden einschneidende Erlebnisse und Kränkungen in Davids Leben beleuchtet, von seiner Jugend bis kurz vor seinem Tod. Aus der Perspektive seiner Schwester, seines besten Freundes, seiner Mutter, seiner Frau und seines Sohnes werden die Wunden aufgezeigt, die Kränkungen hinterlassen. Und so entsteht wie aus Puzzlesteinen nicht nur ein Bild des Verstorbenen, sondern auch aller anderen Protagonisten. Ein Reigen der Kränkungen.

Die Drehbücher für die sechs Folgen wurden von Agnes Pluch, Marie-Therese Thill, Rebekka Reuber geschrieben, inszeniert hat Daniel Prochaska. Der Regisseur sagt, die Serie sei für ihn zu einem Herzens-Projekt geworden. "Warum ich diese Serie umsetzen wollte? Weil sie mich von Anfang an berührt hat, denn in dieser Staffel geht es nicht nur um Kränkungen und um das who done it. Es geht darum, was wir aus unserem Leben mitnehmen können, welche Auswirkungen Kränkungen auf andere Menschen haben", so Prochaska.

Wie schon bei der ersten Staffel von "Die Macht der Kränkung" ist auch die Fortsetzung gemeinsam produziert worden von Tivoli Film und Mona Film. Produzenten sind Thomas Hroch, Gerald Podgornig und als Producerin fungierte Gudula von Eysmondt. Auf Seiten des ZDF waren Silvia Hubrich und Christiane Meyer zur Capellen (Koord. ZDFneo) verantwortlich für die Umsetzung.

"Es ist natürlich ein großes Privileg, wenn man nach einer ersten Staffel über eine Fortsetzung nachdenken darf. Wir waren uns schnell einig, dass wir nicht nur mit einem neuen Figurenensemble erzählen, sondern auch eine andere Tonalität anschlagen und eine komplett neue Erzählstruktur finden wollen", sagt Drehbuchautorin Agnes Pluch. "Auf Begräbnissen liegen die Nerven blank und die Emotionen offen. Gerade weil sich alle um größtmögliche Harmonie bemühen, brechen ganz plötzlich familiäre Strukturen auf und alte Kränkungen kommen hoch. Ich denke, die Auseinandersetzung mit dem Tod, nicht zuletzt mit der eigenen Sterblichkeit, überfordert einfach alle. Durch dieses Setting lag es nahe, diesmal in der Handlung weit zurück in die Vergangenheit zu gehen."