am 27.03.2023 - 12:34 Uhr

Fiction Magnet, ein Gemeinschaftsunternehmen der ndF neuen deutschen Filmgesellschaft und ZDF Studios, hat unter dem Titel FM:stories ein Mentoring-Programm für Nachwuchs-Autorinnen und Autoren angekündigt. Umgesetzt wird es in Kooperation mit der Seriencamp Conference. Interessierte können sich ab sofort bewerben, das Alter der Autoren spielt dabei keine Rolle. Vorausgesetzt wird aber, dass man mit Texten bereits ein Publikum erreicht hat. Dabei ist es egal, in welchem Genre (Drehbuch, Werbetext, Poetry Slam o.Ä.) das passiert ist.

"Gesucht sind Menschen mit Talent für große Geschichten, die auf der Suche nach Erfahrungen und Austausch mit absoluten Fernseh-Profis sowie einer kreativen Heimat für ihre Serienideen sind – und dies nicht nur für ein Projekt", heißt es von Fiction Magnet. Bieten will man den Autorinnen und Autoren Einblicke in verschiedene Produktionen des Unternehmens, aber auch der ganzen ndF Gruppe. Angekündigt ist zudem ein "Sparring auf Augenhöhe und Unterstützung eigener Ideen". Zu den Produktionen der ndF gehören unter anderem "Der Schwarm", "Die Bergretter", "Der Bergdoktor" oder auch "Der Alte".

Über ein Jahr lang hinweg werden die Gewinnerinnen und Gewinner des Mentoring-Programms in drei bis vier Sessions von einem Experten aus der ndF Gruppe unterstützt. Teil des Mentoring-Programms ist zudem die Teilnahme an einer Auswahl von Workshops bei der Seriencamp Conference (14. bis 16. Juni in Köln), unter anderem bei dem Dramaturgie-Workshop der Fiction Magnet zum Thema "Der Schwarm & Die Bergretter – jede Serie braucht eine gute Geschichte".

Eine FAQ mit allen wichtigen Infos zu Einreichung, Fristen und Daten des Mentoring-Programms gibt es auf der Webseite der ndF.