Mit Wirkung zum 1. April wird Sarah Fischer zum CPSO - die Kurzform für Chief People & Sustainability Officer - der Leonine Holding berufen und gehört damit der Geschäftsführung an, auch bei der Tochter i&u TV fungiert sie künftig als Geschäftsführerin. Sie verantwortet zusätzlich zum zentralen HR-Bereich, den sie schon seit 2019 leitet, künftig auch die Themenfelder Soziales, Umwelt und Nachhaltigkeit der Leonine Studios und berichtet direkt an CEO Fred Kogel. Fischer war vor ihrer Zeit bei Leonine Director HR bei der HolidayCheck Group und zuvor für Amazon Deutschland tätig.

Noch offen ist unterdessen, wer die Nachfolge von Markus Frerker antritt, der jüngst überraschend seinen Abschied als COO von Leonine zum 1. April verkündet hat. Bei i&u ist die Geschäftsführung nach dem Abgang Frerkers mit Sarah Fischer unterdessen erneut vierköpfig, ihr gehören noch Andreas Zaik, Nina Etspüler und Christian Meinberger an.

Fred Kogel: "Sarah Fischer ist seit 2019 als Head of HR bei Leonine Studios tätig. In dieser Zeit hat sie – getreu unserem Motto: alle unsere Mitarbeitenden sind unsere Talente - sehr erfolgreich eine schlagkräftige HR-Organisation aufgebaut und eine Vielzahl von Change-Management-Prozessen und unternehmensübergreifenden Integrationsaufgaben zum Erfolg geführt. Sarah zeichnet sich durch starke Führungskompetenz und strategisches Denkvermögen aus. Das Leonine-Mindset ist durch fortwährendes Streben nach Verbesserung und die Leidenschaft für eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre geprägt. Sarah steht für diese Werte. Dies macht sie zur idealen Besetzung dafür, innerhalb der Geschäftsführung weitere Verantwortung zu übernehmen."

Sarah Fischer selbst kommentiert ihren neuen Posten so: "Leonine Studios hat bereits viele wichtige Schritte gemacht, um die erste Adresse für Kreative und Talente der Branche zu sein und eine positive Arbeitsumgebung zu schaffen, in der alle Mitarbeitenden ihr volles Potenzial entfalten können. Darauf möchte ich weiter aufbauen. Der weitere Fokus auf Zukunftsthemen unterstreicht unsere Ambition und unsere Haltung, eine Vorbildfunktion einzunehmen und unserer Vorreiterrolle gerecht zu werden. Ich freue mich sehr über das in mich gesetzte Vertrauen und darauf weiterhin eng mit allen Mitarbeitenden und den Management-Teams in München und Köln zusammenzuarbeiten und Leonine mit gestalten zu dürfen."