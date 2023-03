Anfang Mai blicken an Royals interessierte Menschen nach Großbritannien, dann nämlich wird King Charles III. gekrönt. Nur einige Tage später widmet sich auch Sky einem König – allerdings einem spanischen: Juan Carlos I. steht im Fokus der Dokumentation "Juan Carlos – Liebe, Geld, Verrat", die am 21. Mai bei Sky Documentaries, bei Wow und natürlich auf Abruf über Sky Q ihr Debüt feiert. Hergestellt wurde sie von der Gebrueder beetz filmproduktion.

Produzent ist entsprechend Christian Beetz, Regie führten Anne von Petersdorff und Georg Tschurtschenthaler, die Autoren sind Christian Beetz, Pedro Barbadillo und Anne von Petersdorff. Executive Producer bei Sky Deutschland sind Christian Asanger und Felix Kempter, für Sky Studios Barnaby Shingleton. Die vier Teile umfassende Produktion will zeigen, wie ein schicksalhafter Jagdausflug nach Botswana die geheime Liebesbeziehung des Königs zu seiner Begleitung Corinna zu Sayn-Wittgenstein aufdeckte und eine Reihe von Ereignissen in Bewegung setzte, "die die spanische Monarchie bis ins Mark erschütterten". Der König, der Spanien aus der Franco-Diktatur in die parlamentarische Monarchie führte und so zum Wandel in einen modernen Staat mitten in Europa beitrug, war einst enorm populär. Doch dann fiel er in Ungnade, sodass er 2014 abdanken und 2020 schließlich ins Exil fliehen musste.



Sky kündigt an: In exklusiven Interviews zu Wort kämen die ehemalige Geliebte des Königs, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, sowie enge Freunde, Vertraute und Unterstützer von Juan Carlos I., genau wie ehemalige Geheimdienstmitarbeiter, Palastinsider und Enthüllungsjournalisten zu Wort.



"Erst Stück für Stück entblätterte sich ein Geflecht aus Intrigen, Gier und Machtspielen, welches bis in die höchsten Kreise der Gesellschaft reicht und von dem spanischen Geheimdienst CNI bis heute geschützt wird. Es ist eine bemerkenswerte Geschichte, die wir ohne Furcht und Gefälligkeit zu erzählen versuchen", sagt Beetz und der bei Sky Deutschland für den Entertainment-Bereich zuständige Christian Asanger ergänzt: "Diese Doku-Serie über Aufstieg und Fall des spanischen Ex-Königs wird sicherlich eines der brisantesten Projekte des Jahres auf dem internationalen Markt werden."

Noch vor der linearen TV-Premiere wird die Doku am 17. April im Wettbewerb des Cannesseries Festival debütieren, in Deutschland wird sie zudem im Mai im Rahmen des DOK.fest München gezeigt.