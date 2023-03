am 28.03.2023 - 14:50 Uhr

Wie gut oder weniger gut arbeitet es sich beim Norddeutschen Rundfunk? Ein rund 100-seitiger Klimabericht, den Theologe und Manager Stephan Reimers nun an den Intendanten des Hauses, Joachim Knuth, übergeben hat, soll darüber Aufschluss geben. An diesem Bericht hatten zuletzt um die 1000 Mitarbeitende mitgewirkt – sie benannten beispielsweise Verbesserungspotentiale in der Unternehmenskultur.