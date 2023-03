am 28.03.2023 - 15:35 Uhr

WDR-Intendant Tom Buhrow hat dem Rundfunkrat am Dienstag mitgeteilt, wie er sich die Nachfolge des scheidenden Leiters der Direktion Technik und Produktion, Wolfgang Wagner, vorstellt. Er würde die Leitung gerne in die Hände der 42-jährigen Dominique Hoffmann legen. Sie verantwortet seit 2020 die Hauptabteilung Distribution und Entwicklung in der Technik- und Produktionsdirektion des SWR. Dort startete sie 2006 auch ihre Karriere. Von 2012 bis 2017 war sie persönliche Referentin des Direktors Technik und Produktion, im Anschluss leitete sie die Abteilung Produktionssysteme.