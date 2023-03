Ginge es nach einem klugen Gastkommentar von Christiane Schenderlein, der Sprecherin für die Bereiche Kultur und Medien bei CDU/CSU, dann stünden den Öffentlich-Rechtlichen einige Veränderungen bevor. In der Mittwochs-Ausgabe der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" schreibt sie, dass das ZDF die Zuständigkeit für die Kultursender 3sat und Arte und das Deutschlandradio übernehmen könnte, während ARD und ZDF ihre Mediatheken zusammenlegen und dabei auch mit ORF und SRG zusammenarbeiten sollten.

In den ARD-Programmen würde sie das nationale Angebot verringern, "um die freiwerdenden Ressourcen gezielt zugunsten der regionalen Angebote der verschiedenen Landesrundfunkanstalten umzuschichten", so Schenderlein und weiter: "Die geplante Einstellung eines bundesweit ausgerichteten Spartensenders der ARD ist daher konsequent."



Als "ebenso richtig" bezeichnete sie angedachte Mantelprogramme für Radio und TV. Schenderlein: "In der jeweiligen Primetime von Radio und TV sollten die Programme jeweils regional auseinander geschaltet werden, um möglichst viele Menschen mit hochwertigen Informationen aus ihrer jeweiligen Region zu erreichen. In den Randzeiten sollte man auf einheitliche Mantelangebote setzen." Die Aufteilung regional und national müsse sich, findet die Unionspolitikerin, künftig auch in den Mediatheken finden lassen.