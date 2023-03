Nachdem RTL lange immer drei Folgen von "Denn sie wissen nicht, was passiert" gezeigt hat, waren es zuletzt meist nur noch zwei. Nun haben die Kölner eine neue Staffel der Spielshow mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger angekündigt, die überraschenderweise aber sogar gleich vier Ausgaben umfassen wird. Los geht’s am Samstag, den 22. April.

In der Woche darauf, sind von der Show nach DWDL.de-Informationen zwei Ausgaben geplant. Neben einer Show auf dem regulären Sendeplatz am Samstag (29. April), will RTL auch am Sonntag (30. April) eine neue Folge zeigen. Am 6. Mai ist dann das Staffelfinale zu sehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass RTL "Denn sie wissen nicht, was passiert" auf den Sonntagabend verfrachtet. Im Sommer 2022 versuchte man das erstmals und fuhr damit recht gute Quoten ein, zuletzt sah es aber deutlich schlechter aus. Eine Sonntags-Ausgabe im Januar dieses Jahres blieb bei 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen - schlechter lief es für das Format noch nie. Im Vergleich zur Ausstrahlung am Samstag davor gingen rund 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verloren.

Neben der Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show hat RTL für Ende April jetzt außerdem noch eine Rückkehr von Günter Wallraff angekündigt. Am Donnerstag, den 27. April, zeigt man wieder "Team Wallraff - Reporter undercover". Um welche Recherche es dieses Mal geht, ist noch nicht bekannt. Das verrät RTL meist erst kurz vor der Ausstrahlung, um so etwaigen, kurzfristig angesetzten Auseinandersetzungen vor Gericht aus dem Weg zu gehen. Als sich die Wallraff-Reporter im September vergangenen Jahres zum wiederholten Male mit Missständen bei Burger King beschäftigten, sorgte das für 15,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.