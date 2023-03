am 30.03.2023 - 08:01 Uhr

In der jüngeren Vergangenheit hat Kabel Eins auf dem Sendeplatz vor der Sonntagsprimetime mehrere Eigenproduktionen ausprobiert. Dazu gehörte auch ein Format, das von einem Hersteller von Hochprozentigem unterstützt wird: "Asbach Deutschlands bester Partykeller". Und trotz überschaubarer Quoten, die die vierteilige erste Staffel im Frühjahr des Jahres 2022 verbuchte, geht es nun weiter – erneut mit Sponsoring.

Die zweite Staffel soll nach aktuellen Planungen am Sonntag, 16. April anlaufen und dann immer ab 19:10 Uhr zu sehen sein. Erneut ist im rund einstündigen Format ein "Wettkampf der Feierbiester" angekündigt, zu dem nun Mirja Boes aufruft. Zwei Wettkampf-Teams treten gegeneinander an – Partyspaß ist laut Kabel Eins immer inklusive.

In der ersten neuen Folge geht es um die Kumpel Frank und Lukas. Wenn sie Party machen würden, so heißt es, komme das ganze Dorf. Jetzt bauen sie eine Party-Werkstatt. Zwei Party-Girls aus Duisburg wollen unterdessen ihren Keller verschönern; mit Tiki-Bar und Whirlpool. Doch die Partykeller-Bauer sind nicht alleine: Jürgen Milski und Mark Kühler gehen für jeweils einen Keller in den Ring.

Nach damals vorläufigen Zahlen holte die erste Runde der Sendung zwischen 2,7 und 3,3 Prozent Zielgruppen-Marktanteil, die Reichweiten im Gesamtmarkt kamen nie über knapp 400.000 hinaus.