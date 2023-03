am 30.03.2023 - 11:41 Uhr

Mit knapp 18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war das Finale der Frauen-Fußball-Europameisterschaft im zurückliegenden Jahr ein echter Fanmagnet – und zugleich erfolgreicher als die Männer-WM im Winter. Im nahenden Sommer steigt nun das nächste große Turnier, bei dem die deutschen Spielerinnen etwas reißen wollen: Die WM in Australien und Neuseeland, die am 20. Juli startet. Doch wer das Turnier hierzulande überträgt, ist weiterhin offen, was auch deshalb erwähnenswert ist, weil die Ausschreibungsfrist bereits vor sechs Wochen abgelaufen ist.