Die ARD baut ihr Reportage-Format "Echtes Leben" um – geplant sind in diesem Jahr insgesamt 27 Folgen, die immer wieder dienstags und mittwochs um 23:35 Uhr linear ausgestrahlt werden – also an Tagen, an denen "Maischberger" nicht auf Sendung ist. Nicht unwichtig dürfte inzwischen auch die Auswertung in der Mediathek sein. Mit den neuen Folgen geht auch eine inhaltliche Neuausrichtung einher. Das Format erzählt künftig menschliche Geschichten des Neubeginns. Es stellt Fragen nach Umbrüchen, nach Glück, Sinn und Zufriedenheit. Auch ein neues Design soll eingesetzt werden.