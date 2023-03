am 31.03.2023 - 10:28 Uhr

Teilweise knapp drei Prozent Marktanteil hatte der Privatsender Tele 5 im zurückliegenden Jahr mit der Debütstaffel seiner "KulFaZ", also der kultigsten Filme aller Zeiten, generiert. Das Gegenstück zu den "SchleFaZ" war also auch deshalb ein Erfolg, weil es zu früherer Sendezeit als das Original zu sehen ist – nämlich ab 20:15 Uhr und nicht erst nach 22 Uhr. Entsprechend folgt in diesem Jahr eine weitere und wieder aus vier Teilen bestehende Staffel.

Peter Rütten glaubt, die beiden würden bei den "SchleFaZ" gebraucht, um die Filme zu überstehen. "Die 'KulFaZ'-Filme würde man auch ohne uns gucken, aber wir können vielleicht dabei helfen, sie noch schöner zu machen. Dabei kann es für uns und die Fans durchaus schon mal emotional werden. Generell ist es schon wesentlich entspannter, die Essenz eines gelungenen Films herauszuarbeiten, als sich über die Essenzen eines misslungenen Films klar zu werden", so Rütten.