Zunächst war es eine Sonderprogrammierung anlässlich des Sendergeburtstags – jetzt wird ein fester Ablauf daraus. Wohl auch, weil die Marktanteile bei der Geburtstagsausstrahlung stimmten, etabliert RTLzwei sonntags bald wieder einen Anime-Block. Anime-Serien prägten den Sender schon in den Anfangsjahren. Beginnend am 16. April kehren nun fest "Mila Superstar","The Pretty Guardian Sailor Moon" sowie "Dragon Ball" ins sonntägliche Line-Up zurück.

Konkret plant RTLzwei am Sonntagvormittag weiterhin mit drei Folgen von "X-Factor: Das Unfassbare", ehe sich ab 11:25 Uhr die Volleyball-Serie "Mila Superstar" mit vier Episoden am Stück und beginnend mit der ersten Folge anschließt. Entstanden ist das Format erstmals Ende der 60er Jahre, insgesamt wurden etwas mehr als 100 Episoden hergestellt. RTLzwei zeigte die Serie erstmals 1993.

Die zwölfjährige Mila soll wieder zu ihrem Vater und ihrem Stiefbruder in die Stadt ziehen. Nach ersten Anlaufschwierigkeiten in der neuen Umgebung entdeckt sie ihre Leidenschaft für eine bestimmte Sportart: Volleyball. An der Fujimi-Schule bestreitet sie so manches Match, wobei es immer wieder zu Konflikten mit Mitspielerinnen kommt.



Ab 13:15 Uhr schließen sich gleich fünf "Sailer Moon"-Episoden an, die rund zwei Stunden Sendezeit einnehmen. Bunny Tsukino hilft darin auf dem Weg zur Schule einer schwarzen Katze, die von drei Jungen gequält wird. Auf ihrer Stirn findet sie eine halbmondförmige kahle Stelle und bemerkt, dass die Katze sprechen kann und Luna heißt. Die Katze teilt Bunny mit, dass sie sich mit Hilfe eines Zaubersteins in die schöne Kriegerin Sailor Moon verwandeln und fortan gegen das dunkle Königreich kämpfen soll. Auch hier legt RTLzwei mit Folge eins los.

Ab 15:15 Uhr und bis ran an das weiterhin ab 17:15 Uhr geplante "Mein neuer Alter" folgt dann der Anime "Dragon Ball", der von Son-Goku und einem Mädchen namens Bulma handelt. Am 16. April läuft unter anderem die erste Folge. Im Rahmen der Geburtstagsprogrammierung sorgten mehrere "Dragon Ball"-Folgen bei RTLzwei für bis zu fünf Prozent, "Mila Superstar" landete bei bis zu fünfeinhalb Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen, während "Sailor Moon" die Durchschnittsquoten sogar auf teilweise mehr als sieben Prozent trieb.