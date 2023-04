Rund sieben Monate ist es nun her, dass das ZDF einen Ausbau im Comedybereich ankündigte und in dem Zusammenhang unter anderem den Wechsel des "Browser Balletts" von der ARD zum ZDF sowie eine Dating-Satire von und mit Torge Oelrich. Nun hat das ZDF für diese beiden Projekte auch konkrete Starttermine genannt.

So wird der erste von in diesem Jahr geplanten sechs 30-minütigen Filmen des "Browser Balletts" am 31. Mai in der ZDF-Mediathek veröffentlicht. Die lineare Ausstrahlung bei ZDFneo folgt dann ein paar Tage später am Samstag, 3. Juni um 19:45 Uhr. In jeder der sechs monothematischen Folgen, die nicht staffelweise, sondern übers Jahr verteilt gezeigt werden, werden neben dem festen Ensemble um Schlecky Silberstein und Christina Schlag auch Gaststars mit an Bord sein. Zum Auftakt sind das Fabian Hinrichs, Wolfgang Bahro und Luise von Stein. Produziert wird das "Browser Ballett" von Steinberger Silberstein.

Zu den Gründen, warum man neben den kurzen Filmen u.a. bei YouTube und TikTok auch längere 30-Minüter machen will, erklärte Schlecky Silberstein im DWDL-Interview: "Das ist im Grunde ein Traum seit der ersten Staffel vom 'Browser Ballett', weil die kurzen Sachen natürlich Spaß machen, aber wir uns sicher waren, dass da mehr drin steckt." Auch in der ARD gab es bereits zwei TV-Staffeln mit längeren Folgen. Dass man sich trotzdem für den Wechsel zum ZDF entschied, erklärten Schlecky Silberstein und David Steinberger mit innerhalb der ARD häufig wechselnden Zuständigkeiten. An den acht Folgen für Das Erste und die Mediathek seien letztlich sieben verschiedene Parteien beteiligt gewesen. "Das ist nachvollziehbar, aber dieses komplexe Konstrukt der ARD ist dann für ein Format unter Umständen nicht dauerhaft tragfähig. Zu viele Beteiligte meinen es gut, aber je komplexer es wird, desto einfacher ist es auch, Verantwortung zu verschieben - und das blockiert", so David Steinberger. Mehr zu den Hintergründen lesen Sie im ausführlichen Interview.

Kurz nach dem ersten "Browser Ballett"-Film feiert bei ZDFneo am Sonntag, dem 4. Juni auch die neue Datingshow-Satire "Einsame Herzen" ihre Premiere - linear um 23:15 Uhr, in der ZDF-Mediathek werden alle sechs Folgen auf einen Schlag bereits um 10 Uhr veröffentlicht. Torge Oelrich, der durch seinen YouTube-Kanal "Freshtorge" bekannt wurde, ist nicht nur der kreative Kopf hinter der Produktion, sondern übernimmt auch alle Rollen vor der Kamera selbst. Neben bekannten und beliebten Charakteren aus Torges YouTube-Welt wurden für die ZDF-Sendung auch neue, schräge Figuren entwickelt, die sich in der Datingshow-Parodie auf die Suche nach der großen Liebe machen.

"Ich freue mich riesig, einen Teil meiner bekannten Comedy-Figuren aus dem Internet und ganz neue spannende Charaktere in meiner ersten Sketch-Comedy zusammenzubringen", so Torge Oelrich über die neue Aufgabe. "Wir haben das Thema Partnersuche einmal humorvoll unter die Lupe genommen. Was hier an Geschichten entstanden ist, ist so urkomisch, albern und überhöht, dass man es einfach gesehen haben muss. Ich bin mir sicher, dass dem Zuschauer die ein oder andere Situation nicht so ganz fremd sein dürfte." Produziert wird die Sketch-Comedy von Fabiola.

Und schließlich wurde vom ZDF auch noch die Fortsetzung von "Music Impossible. Mein Song, Dein Sound" angekündigt. In dem Format, das für die ersten beiden Folgen im vergangenen Jahr sogar für einen Grimme-Preis nominiert wurde, stellen sich zwei Musikerinnen oder Musiker aus unterschiedlichen Genres der Aufgabe, einen eigenen Song im Sound des oder der anderen zu performen. In der zweiten Staffel, die wieder zwei Folgen umfasst, sind das Sarah Engels und Jennifer Weist sowie Tom Gaebel und Mickie Krause. In Staffel 1 hatten Marianne Rosenberg und Eko Fresh sowie Mike Singer und Doro Pesch den Sound getauscht. Moderiert wird die Sendung erneut von Conchita Wurst. Zu sehen sin die beiden Folgen ab dem 20. Mai in der ZDF-Mediathek sowie am Freitag, dem 2. und 9. Juni jeweils um 23:30 Uhr im ZDF.