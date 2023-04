© ZDFneo/FEEDME

In "Der Schatten" geht es um die Journalistin Norah (Deleila Piasko), die in Wien mit Anfang 30 einen Neuanfang wagt. Kaum angekommen, prophezeit ihr eine Bettlerin, sie werde sechs Wochen später einen Mann namens Arthur Grimm (Christopher Luser) töten. Da ihr dieser Name nichts sagt, schenkt sie dem Vorfall zunächst keinen weiteren Glauben – bis merkwürdige Dinge geschehen. Produziert wird die Serie von Keshet Tresor Fiction, in weiteren Rollen spielen unter anderem Andreas Pietschmann, Luisa-Céline Gaffron, Roxane Duran, Aaron Friesz, Vietha Luong und Bernd-Christian Althoff mit. Regie führt Nina Vukovic, Stefanie Veith (Head-Autorin) und Michael Comtesse schrieben die Bücher. Christina Christ, Tina Hechinger und Axel Kühn fungieren als Produzentin bzw. Produzent, die Redaktion hat Diana Kraus (ZDF), die Koordination für ZDFneo übernimmt Christiane Meyer zur Capellen.

Und dann hat ZDFneo nun auch noch angekündigt, wann man die "Instant-Fiction"-Serie "WatchMe" zeigen wird. Die sechs von Drive Beta produzierten Folgen sind ab dem 12. Mai in der Mediathek zu sehen, ZDFneo zeigt sie ab Samstag, den 3. Juni, ab 23:50 Uhr. Dreh- und Angelpunkt der Serie ist die Online-Plattform "WatchMe", wo der Kontakt direkt, persönlich und einfach ist, so lange das Geld stimmt. Die Körperaktivistin und Sexarbeiterin Malaika (Maddy Forst), die alleinerziehende Mutter Toni (Anna Werner Friedmann) und das Paar Tim (Michelangelo Fortuzzi) und Josh (Simon Mantei) sind dort aktiv und sammeln ganz unterschiedliche Erfahrungen. Die "WatchMe"-Drehbücher lieferten Lene Pottgießer, Chris Hödl und Jonas Bock. Alison Kuhn nahm auf dem Regiestuhl Platz. Karl Heidelbach und Hannes Jakobsen produzierten die Instant-Serie mit Drive Beta für ZDFneo.