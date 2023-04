Gerüchte rund um eine mögliche "Harry Potter"-Serie hat es schon lange und immer mal wieder gegeben, das ist nur natürlich bei einer Filmreihe, die insgesamt mehr als sieben Milliarden US-Dollar eingespielt hat. Nun scheinen die Planungen und Verhandlungen rund um eine serielle Verfilmung der "Harry Potter"-Bücher konkreter zu werden. Zunächst berichtete "Bloomberg" über entsprechende Pläne von Warner Bros. Discovery, kurze Zeit später legte "Deadline" mit Details zum Projekt nach.

Der Reihe nach: Nach "Bloomberg"-Informationen ist die generelle Idee, je eine Staffel pro "Harry Potter"-Buch bei HBO Max zu machen. Es gibt sieben Romane, das würde also sieben Serien-Staffeln entsprechend. Im Kino liefen damals sogar acht Filme, da man den letzten Roman in zwei Teilen zu Ende brachte. Warner Bros. Discovery bzw. Warner Media haben in den vergangenen Jahren durchaus Erfahrungen gemacht mit "Harry Potter"-Inhalten. So gab es bei HBO Max ein Reunion-Special zu 20 Jahren "Harry Potter", darüber hinaus verantwortete man die TBS-Show "Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses" sowie jüngst auch das Videospiel "Hogwarts Legacy".

"Bloomberg" bezieht sich in seiner Berichterstattung auf zwei mit der Sache vertraute Personen. Eine Bestätigung von Warner Bros. Discovery steht allerdings noch aus - die könnte aber schon recht bald kommen. In der nächsten Woche veranstaltet der Medienkonzern ein großes Presse-Event, bei dem man die künftige Streamingstrategie des Unternehmens vorstellen will. Da würde ein großer Inhalte-Deal für Aufmerksamkeit sorgen.

Der große Knackpunkt an einer möglichen Serie ist "Harry Potter"-Schöpferin JK Rowling, sie muss einem solchen Projekt zwingend zustimmen. Und wie "Deadline" nun berichtet, befindet sich Warner Bros. Discovery in konkreten Gesprächen mit der britischen Schriftstellerin, sie könnte das Serienprojekt als Produzentin begleiten und hätte so auch Einfluss auf die inhaltliche Ausgestaltung. Laut "Bloomberg" würde sie aber nicht die kreative Hauptarbeit an der Serie übernehmen.

Bis eine mögliche "Harry Potter"-Serie auf die Bildschirme bei HBO Max kommt, dürften aber so oder so noch Jahre vergehen. Schafft Warner Bros. Discovery den Deal mit JK Rowling, müssten erst einmal die Drehbücher geschrieben werden. Erst dann könnte Warner Bros. Television mit der Produktion loslegen. Fans müssen sich also noch gedulden, aber eine "Harry Potter"-Serie scheint aktuell näher denn je.