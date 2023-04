Das Erste hat eine Fortsetzung seiner Vorabendserie "WaPo Elbe" angekündigt, erst am vergangenen Dienstag lief das Finale der ersten Staffel. Nun soll es also weitergehen. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen beginnen nach ARD-Angaben voraussichtlich noch in diesem Jahr, mit einer Ausstrahlung der zweiten Staffel ist also nicht vor 2024 zu rechnen.

Die Ankündigung zur Fortsetzung kommt zwar nur einen Tag nach dem Ende von Staffel eins, überraschend ist sie aber nicht. Im Schnitt kamen die acht gezeigten Ausgaben auf fast drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag mit 15,6 Prozent weit über dem Senderschnitt des Ersten. Das Staffelfinale erreichte am Dienstag gemäß vorläufig gewichteter Zahlen eine Reichweite in Höhe von 2,79 Millionen. Mit einem Marktanteil von 13,3 Prozent lief es auch zum Staffelabschluss rund.

Damit bleibt es bei viel Kontinuität am Vorabend des Ersten. Christoph Schmidt, Vorabend-Geschäftsführer der ARD, kündigte zuletzt im Gespräch mit DWDL.de eine Fortsetzung fast aller laufenden Serien an - nur die "WaPo Elbe" fehlte damals in seiner Aufzählung. Nun gibt es also auch an dieser Front Klarheit. Die "WaPo"-Reihe der ARD umfasst mittlerweile vier Ableger, neben der Elbe wird auch am Bodensee, in Berlin und in Duisburg ermittelt - auch hier gibt es für die Zuschauerinnen und Zuschauer bald neue Folgen.

"WaPo Elbe" ist eine Produktion der Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft mbH unter redaktioneller Federführung des MDR im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Als Produzentin fungiert Beatrice Kramm, Producer ist Viktor Witte. Auf Seiten des zuständigen MDR agiert Johanna Kraus als Executive Producer, die Redaktion hat Adrian Paul. Inhaltlich geht es um das Team von Hauptkommissarin Maike Junghans (Carina Wiese) und ihren Kollegen Hauptkommissar Sami Fares (Adnan Maral) sowie die Kommissare Jana Macourek (Barbara Prakopenka) und Moritz Kretschmär (Ferdi Özten). Ihr Einsatzgebiet: Die Elbe zwischen Dresden und der deutsch-tschechischen Grenze.