König ist Charles III. bereits kurz nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. geworden. Am 6. Mai findet in der Westminster Abbey dann auch ganz offiziell die Krönung von Charles statt. Und wie erwartet wird das auch von vielen deutschen Sendern zu einem großen Event aufgeblasen. RTL etwa hat gleich einen ganzen Thementag ausgerufen und beginnt schon um 4:35 Uhr mit der Ausstrahlung der Doku-Reihe "The Real Crown: Liebe, Pflicht und Last im Hause Windsor".

Um 9 Uhr beginnt bei RTL dann eine siebenstündige Livestrecke. Die Sondersendung mit dem Titel "Exclusiv Spezial: Endlich König – Charles besteigt den Thron!" wird präsentiert von Frauke Ludowig, Guido Maria Kretschmer und Michael Begasse. Gesendet wird aus Köln. Als Gäste angekündigt sind bereits der Cousin von König Charles, Eduard Prinz von Anhalt, Gräfin Stephanie von Pfuel und Moderatorin sowie Autorin Mareile Höppner. Aus London melden sich die Korrespondenten Katharina Delling und Ulrich Oppold.

Mit der Livestrecke kommt RTL allen anderen Sendern zuvor, um 9:30 Uhr zieht aber auch Sat.1 mit der Sendung "Sat.1. Das ist die Krönung" nach. Auch hier wird die Krönungszeremonie live zu sehen sein, Sat.1 meldet sich dafür sogar direkt aus London. Marlene Lufen spricht im Studio unter anderem mit Charlotte Gräfin von Oeynhausen und Heinrich Prinz von Hannover, Major William Hunt, Zeremonienmeister und Kenner der militärischen und königlichen Formalitäten, sowie Ross Antony. Direkt von der Westminster Abbey berichten Karen Heinrichs und Benjamin Bieneck, Reporter Benedikt Amara meldet sich vom Buckingham Palace.

Um 10:30 Uhr klinkt sich dann auch Das Erste in die Berichterstattung ein. Julia-Niharika Sen und Leontine von Schmettow präsentieren sechsstündige Sendung "King Charles III. - Die Krönung in London". Vor Ort ist dann die London-Korrespondentin der ARD, Annette Dittert. Sie soll Stimmen und Stimmung einfangen. Anders ist dagegen die Situation im ZDF. Dort hat man sich gegen eine stundenlange Livestrecke entschieden, sondern wird die Highlights der Zeremonie lediglich am Vorabend noch einmal zusammenfassen. Von 19:25 bis 20:15 Uhr präsentiert Christina v. Ungern-Sternberg eine entsprechende Sondersendung. Im Ersten ist ab 23:40 Uhr noch einmal eine halbstündige Zusammenfassung der Ereignisse geplant.

Bei RTL hat man sich wie gesagt für einen ganzen Thementag entschieden. So geht es bei den Kölnern nach dem "Exclusiv Spezial" um 16 Uhr mit der Doku „König Charles III. – Zwischen Liebe und Berufung" weiter, darin will man Charles "so privat wie nie" zeigen. Alle Episoden der fünfteiligen Doku-Reihe "The Real Crown: Liebe, Pflicht und Last im Hause Windsor" sind zudem am 6. Mai ab 20:15 Uhr bei RTL Living zu sehen, außerdem stehen sie bei RTL+ zum Abruf bereit.