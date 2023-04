Es ist die inzwischen fünfte Staffel des "Bauer sucht Frau"-Ablegers "Bauer sucht Frau international", dessen Ausstrahlung RTL in diesen Tagen vorbereitet. Schon 2022 lief die damals vierte und aus sieben Teilen bestehende Staffel Ende April an, auch 2023 ist es einige Tage nach Ostern soweit. Diesmal ist der Auftakt der neuen Kuppeleien für Montag, 1. Mai 2023 vorgesehen – natürlich um 20:15 Uhr. Wie gehabt setzt RTL auf zwei Episoden pro Woche, linear gibt es die Sendung mit Inka Bause neben Montag- auch am Dienstagabend ab 20:15 Uhr zu sehen.

Angekündigt sind zudem in diesem Jahr acht Episoden, noch eine mehr als im zurückliegenden Jahr. Das Staffelfinale ist somit für Ende Mai angesetzt. Rund 3,2 Millionen Personen sahen die vierte Staffel im vergangenen Jahr im Schnitt, somit gewann die Staffel gegenüber Runde drei einige linear Zusehende hinzu. Staffel drei kam im Sommer 2021 auf rund 2,9 Millionen Fans.



In jeder "Bauer sucht Frau international"-Woche plant RTL zudem mit dem Begleitformat "Ralf, der Bauernreporter" – weil "Extra" inzwischen dienstags beheimatet ist, läuft es nun montags. Am 1. Mai, ein Feiertag, direkt um 22:20 Uhr – in den Folgewochen vermutlich nach "RTL Direkt", also gegen 22:35 Uhr. Ralf Herrmann besucht in der Sendung die Bauern und Bäuerinnen der laufenden Staffel, begleitet sie in ihrem Alltag und wirft einen Blick hinter die Kulissen.

Gleich zwei Specials bereitet RTL indes für Donnerstag, 4. Mai vor. Ein "Extra Spezial" will dann zur Primetime den "Geheimnissen unserer Discounter" auf die Spur gehen – schon zuletzt funktionierten verschiedene Formate rund um Supermärkte ganz gut – diese liefen allerdings unter der Marke "Stern TV". Die Programmierung am 4. Mai ist somit ein weiteres Beispiel dafür, dass es gar nicht mehr so leicht ist, beide RTL-Marken wirklich zu unterscheiden.



Am selben Abend meldet sich ab 22:35 Uhr Elena Bruhn mit einem Special, das sich fragt, wie es sich mit 37 Millionen Nachbarn lebt. In knapp 90 Minuten geht es in der Sendung um die "Superstadt Tokio". Nach RTL-Angaben stellt die Reporterin fest: Hier herrschen Hightech, Disziplin und Arbeitswut.