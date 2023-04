am 06.04.2023 - 17:11 Uhr

Claus Müller ist tot. Der langjährige Journalist, der unter anderem als Reporter, Moderator und Kommentator im Einsatz war, starb am 4. April im Alter von nur 61 Jahren, wie sein langjähriger Arbeitgeber Sport1 auf seiner Webseite schreibt. Die Rede ist von einer "kurzen, schweren Krankheit". "Für uns ist CM eine Legende. Er fehlt uns sehr", heißt es in dem Nachruf von Sport1.

Müller war ein Mitarbeiter der ersten Stunde von Sport1. Bereits im Jahr 1993 war er beim Sport1-Vorgänger DSF aktiv. Seit einigen Jahren war er auch als Kommentator für den Sport-Streamingdienst DAZN tätig. Sein Studium absolvierte Müller in den 80er Jahren an der Sporthochschule in Köln, danach arbeitete er unter anderem beim "Kölner Express" und für Tele 5.