Am 13. Mai gibt's überraschende Konkurrenz für Peter Urban, der dann zum letzten Mal vor seinem angekündigten Abschied den Eurovision Song Contest für die ARD kommentieren wird: Olli Schulz und Jan Böhmermann werden ebenfalls einen Kommentar zum Geschehen liefern, live aus Liverpool. Dabei sind sie für den ORF im Einsatz - allerdings nicht in der normalen ORF-Übertragung, in der wie seit vielen Jahren Andi Knoll zu hören sein wird, sondern für den Radiosender FM4.

FM4 bestätigte den Einsatz der beiden, den sie selbst in der neusten Ausgabe ihres Spotify-Podcasts "Fest & Flauschig" angekündigt hatten. Neben der Radioübertragung wird es auch einen Videostream auf fm4.orf.at zu sehen geben.

Dass FM4 den Eurovision Song Contest begleitet, hat eine lange Tradition. Ab 1995 haben die Comedians Dirk Stermann und Christoph Grissemann den ESC insgesamt neun Mal für FM4 kommentiert, im vergangenen Jahr hatte FM4 dieser Tradition mit Hannes Duscher und Roli Gratzer neues Leben eingehaucht. Eine Live-Übertragung direkt von vor Ort gibt es nun aber erstmals.

Senderchefin Dodo Roščić sagt: "Die gute alte ‚Song Contest, but in a good way‘-Tradition von FM4 wird durch Jan Böhmermann und Olli Schulz heuer auf ein Niveau gehoben, das weder wir noch der Song Contest für möglich gehalten haben." Jan Böhmermann beschreibt seinen Anspruch so: "Wir treten nicht nur an, um Österreich zu fördern und zu featuren, sondern auch, um alle anderen Länder Europas standesgemäß zu demütigen, allen voran Deutschland."