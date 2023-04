Nach mehreren allenfalls mäßig erfolgreichen Shows könnte es Sat.1 gelungen sein, mit dem "1% Quiz" das passende Format für den im vorigen Jahr von der ARD zurück ins Privatfernsehen gewechselten Jörg Pilawa zu finden. Die zuletzt gestiegenen Quoten sprechen jedenfalls eine eindeutige Sprache - und führen nun dazu, dass der Sender noch vor dem Staffel-Finale eine Fortsetzung angekündigt hat.

Bewerbungen für die zweite Staffel seien ab sofort möglich, teilte Sat.1 am Dienstag mit. Produziert wird "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" von BBC Studios Germany. Bei dem Format handelt es sich um eine Adaption der britischen Show "The 1% Club", die im vergangenen Jahr beim Privatsender ITV ihre Premiere feierte.

Im Mittelpunkt der Sendung stehen 100 Kandidatinnen und Kandidaten, die im Studio verschiedene Fragen berantworten müssen, um bis zu 100.000 Euro zu gewinnen. Um den Schwierigkeitsgrad zu ermitteln, werden vorab repräsentative Umfragen durchgeführt. Am Ende geht es darum herauszufinden, wer die letzte Frage beantworten kann, deren Lösung im Schnitt nur ein Prozent der Deutschen kennen.

Drei weitere Ausgaben vom "1% Quiz" werden in den kommenden Wochen am Mittwochabend in Sat.1 gezeigt. Die bisherigen Folgen konnten die Quote von Woche zu Woche steigern - zuletzt lag der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bei mehr als elf Prozent. Wann die zweite Staffel ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.