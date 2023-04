am 12.04.2023 - 16:40 Uhr

Seit mehr als fünf Jahren strahlt ProSieben Fun hierzulande die "Late Late Show" mit James Corden aus - die Sendung, die nicht zuletzt wegen der Rubrik "Carpool Karaoke" weltweit Aufmerksamkeit erhielt, läuft seither zeitnah zur US-Ausstrahlung. Doch nachdem Corden vor einem Jahr überraschend seinen Rückzug ankündigte, steht nun das Ende bevor: Schon am 27. April wird es bei CBS die letzte Ausgabe zu sehen geben.

Kurios: Bei ProSieben Fun verabschiedet sich die "Late Late Show" schon zwei Wochen früher vom Bildschirm. Schon am kommenden Freitag wird der Pay-TV-Sender das Format letztmals ausstrahlen. Auf amerikanische Late-Night müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer dennoch nicht verzichten, denn anstelle der "Late Late Show" zeigt ProSieben Fun künftig die "Tonight Show" mit Jimmy Fallon. Nach über fünf Jahren kehrt die Sendung damit ins deutsche Fernsehen zurück. Zuletzt hatte der ARD-Spartensender One die "Tonight Show" gezeigt, damit allerdings nur überschaubare Quoten erzielt.

© NBC Jimmy Fallon

James Corden hatte sich im vorigen Jahr mit CBS darauf verständigt, seinen Vertrag nur um ein Jahr zu verlängern - obwohl der Sender ihn eigentlich länger an sich binden wollte. "Ich habe es nie als mein endgültiges Ziel gesehen, und ich möchte nicht, dass diese Show zu lange dauert", erklärte der Moderator damals. "Ich möchte sie immer gerne machen. Ich denke wirklich, dass in einem Jahr ein guter Zeitpunkt sein wird, um weiterzuziehen und zu sehen, was es sonst noch gibt."

Corden übernahm die Moderation der "Late Late Show" vor acht Jahren als Nachfolger von Craig Ferguson. Gestartet war die Sendung schon im Jahr 1995 - damals noch mit Moderator Tom Snyder. Inzwischen ist klar, dass sie nach Cordens Abschied eingestellt wird.