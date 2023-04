am 12.04.2023 - 17:02 Uhr

Dass Makeover-Formate wieder auf dem Vormarsch sind, stellen die ZDF-Formate "Mein Zuhause richtig schön" und "Die Gartenprofis" regelmäßig mit guten Quoten unter Beweis. Aber auch Vox feierte jüngst mit der Suche nach "Guidos Deko-Queen" schöne Erfolge. Nun versucht der Privatsender auf dem täglichen 16-Uhr-Sendeplatz ein weiteres Format in diesem Bereich zu etablieren.

Ab dem 8. Mai zeigt Vox jeweils montags bis freitags um 16:00 Uhr die neue Dokusoap "Die Dekoprofis - Die schönste Idee für jedes Budget". Die Produktion von RTL Studios läuft somit im Anschluss an "Shopping Queen" mit Guido Maria Kretschmer und der prägenden Off-Stimme von Thorsten Schorn. Für die "Dekoprofis" wiederum stehen Eric Schroth, Rolf Buck, Emell Gök Che, Yvonne Warmbier, Thomas Klotz und Christin Kaldma vor der Kamera.

Pro Folge wendet sich ein Kandidat oder eine Kandidatin an drei der Einrichtungsprofis mit einem persönlichen Interiorwunsch und einer Preisvorstellung - etwa für das Wohn- oder Schlafzimmer. Anhand der gemachten Vorgaben entwickeln die Profis ein individuelles Konzept, das auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kandidaten abgestimmt ist. Am Pitch-Tag stellen die "Dekoprofis" ihre finalen Ideen vor, ehe schließlich die Entscheidung fällt, welches Konzept umgesetzt wird. Danach bleibt nicht viel Zeit: Morgens erhält der Experte den Schlüssel und schon am Abend muss das finale Ergebnis präsentiert werden.

Geplant sind zunächst 19 Folgen des Daytime-Neustarts. Aktuell bespielt Vox den Sendeplatz um 16:00 Uhr mit dem Hochzeits-Wettstreit "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen". Das Original-Format "Zwischen Tüll und Tränen" bleibt unterdessen auch weiterhin um 17:00 Uhr im Programm.