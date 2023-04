am 13.04.2023 - 12:00 Uhr

Lars Wagner hat einen neuen Job. Der Medienmanager wird Chef der Kids-&-Family-Sparte des spanischen Unterhaltungskonzerns DeAPlaneta Entertainment, das hat das Unternehmen jetzt bekanntgegeben. In seinem neuen Job leitet er die entsprechenden Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in Zentral- und Osteuropa. Im Fokus seiner Arbeit stehen insbesondere drei Projekte, die von dem spanischen Unternehmen koproduziert werden: Die Zeichentrickserien "Milo" und "Magic Lilly" sowie "Superpigs", das neben einem Kinofilm auch als Serie und Videospiel veröffentlicht werden soll.

Als Chef der DeAPlaneta-Aktivitäten im deutschsprachigen Raum soll Wagner auch strategische Allianzen mit anderen Unternehmen in diesem Markt schließen und neue Formate entwickeln. "Ich freue mich darauf, DeAPlaneta Kids & Family dabei zu helfen, seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um neue IPs zu entwickeln, die Position des Unternehmens in wichtigen europäischen Märkten zu stärken und das Wachstum voranzutreiben quer durch die Division", sagt Wagner über seine neuen Aufgaben.

Ignacio Segura de Lassaletta, CEO von DeAPlaneta Entertainment, sagt zum personellen Neuzugang: "Lars Wagner ist einer der erfahrensten Profis im Bereich Kinder- und Familienunterhaltung auf dem europäischen Markt, insbesondere auf dem deutschen Markt. Seine Erfolgsbilanz und sein anerkanntes Prestige wird eine unschätzbare Hilfe bei der Festigung der Position von DeAPlaneta Kids & Family auf der internationalen Bühne sein".

Wagner war bis 2017 über neun Jahre für Disney tätig, wo er unter anderem das Marketing, den Bereich Digital Innovation sowie die Entwicklung der Disney Channels verantwortet hat. Danach wechselte er zu Playmobil, wo er das Vorstandsressort Marken- und Produktmanagement übernahm. Im April 2021 wurde er dann interimsweise Marketing-Chef beim Spielzeugunternehmen Schleich, wo er aber schon nach drei Monaten wieder von Bord ging. Von Mitte 2021 bis Ende des vergangenen Jahres war er schließlich bei WarnerMedia beschäftigt, zunächst als Head of Kids Channels in Zentral- und Osteuropa, danach auch als VP Digital Content Strategy & Production EMEA.