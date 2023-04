Es gehört zu den größeren Tabus, selbst unter Freunden: Wieviel man verdient, verraten die meisten nur äußerst ungern. Im vergangenen Jahr brachten die Produktionsfirma Tresor TV und Kabel Eins aber elf Familien aus völlig unterschiedlichen Einkommensklassen dazu, genau darüber zu reden. "Über Geld spricht man doch" entpuppte sich mit knapp über fünf Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe als durchaus ordentlicher Erfolg.

Ab dem 4. Mai geht das Format nun mit vier neuen Folgen in eine zweite Staffel, die erneut donnerstags um 20:15 Uhr zu sehen sein werden. In der ersten Folge ist unter anderem die Modeunternehmerin und aus diversen Reality-Formaten bekannte Claudia Obert an Bord und wird offenlegen, was sie so mit ihren Modeboutiquen und sonstigen Engagements verdient und wie viel Geld für Champagner wieder drauf geht.

Wenige Tage zuvor startet am 30. April zudem sonntags um 20:15 Uhr "Deutschlands größte Geheimnisse" in eine neue Staffel. In der Rankingshow gilt es wieder, Hinweise zu kombinieren und den unterschiedlichen Rätseln so auf die Schliche zu kommen. Promis wie Janine Kunze, Katrin Müller-Hohenstein, Peter Giesel oder Aaron Troschke rätseln auf dem Bildschirm mit.

Das Format entwickelte sich im Sommer vergangenen Jahres zu einem echten Quotenhit und erzietle am Sonntag bis zu 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Produziert wird das Format von Spiegel TV.