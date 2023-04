"Wir haben uns mit der UFA und dem Lizenzgeber darauf verständigt, dass die nächste Staffel die letzte von 'Deutschland sucht den Superstar' sein wird." So klang es, als RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner im vergangenen Sommer im DWDL.de-Interview über die Zukunft der Castingshow sprach. Doch auch wenn die Quoten von "DSDS" längst nicht mehr so hoch sind wie noch vor einigen Jahren - verglichen mit der Vorjahresstaffel, der ersten ohne Dieter Bohlen als Jurychef, gingen die Werte in den vergangenen Wochen wieder klar nach oben.

Wohl auch mangels Alternativen erfolgte jüngst die erwartete Kehrtwende. "Sowohl bei RTL als auch auf RTL+ lag der Zuspruch über unseren Erwartungen und deutlich über den Vorjahreswerten. Diese positive Resonanz hat uns dazu bewogen, auch in 2024 mit 'DSDS' weiterzumachen", erklärte die neue Programmchefin Inga Leschek vor zwei Wochen, nachdem es sich Bohlen nicht nehmen ließ, die Fortsetzung höchstselbst in der Live-Show zu verkünden. Und so wird mit dem Finale der 20. Staffel, das an diesem Samstag in den Kölner MMC-Studios über die Bühne gehen wird, nicht das Ende des von UFA Show & Factual produzierten Dauerbrenners einhergehen.

Nach dem vorübergehenden Liebesentzug haben Dieter Bohlen und RTL wieder zueinandergefunden - daran änderten auch die umstrittenen Aussagen des 69-Jährigen während der laufenden Staffel nichts. "Hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?", fragte der Juror jüngst eine junge Kandidatin nach ihrem Auftritt bei "Deutschland sucht den Superstar" und sorgte damit auch innerhalb der Jury für Streit. Von Konsequenzen für Bohlen war nach dem verbalen Ausfall gleichwohl nicht die Rede.

Und nun? Ist künftig gar wieder mehr Bohlen im RTL-Programm zu erwarten? In der Vergangenheit füllte der Privatsender schließlich die zweite Jahreshälfte stets mit der "Supertalent"-Suche, die - wie "DSDS" - ohne Dieter Bohlen kräftig an Boden verlor und zuletzt in eine "kreative Pause" geschickt wurde, nachdem zeitweise nicht mal mehr eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer einschalteten. Doch zu einem Comeback des einstigen Quoten-Hits, das wie auch "Deutschland sucht den Superstar" von UFA Show & Factual produziert wird, kommt es zumindest in diesem Jahr nicht. "Eine Rückkehr von 'Das Supertalent' ist derzeit nicht geplant", stellt RTL-Sprecher Claus Richter auf DWDL.de-Anfrage klar.

Unklar bleibt vorerst, wie RTL im Herbst die Show-Lücke am Samstagabend füllen will. "Wir haben eine ganze Reihe von Events und großen Familienshows auf dem Tisch, die wirklich vielversprechend sind", kündigte der damalige RTL-Geschäftsführer Henning Tewes vor etwas mehr als einem Jahr an. Doch von den Neustarts zündete kein einziger. Bleibt abzuwarten, ob die neue RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek und Unterhaltungschef Markus Küttner die Bohlen-freie Zeit in diesem Jahr besser überbrücken werden.