René Carl gehört künftig der Geschäftsführung der ndF Entertainment an. Der langjährige ProSiebenSat.1-Manager ist bereits seit Ende 2018 als Produzent für das Unternehmen tätig. Nun soll er die Verantwortung für den weiteren Aus- und Aufbau der non-fiktionalen Säule der ndF-Gruppe übernehmen, heißt es.

"Wir bedienen in der ndF:E und ihren Beteiligungen ein breites Genre- und Themenspektrum", sagt René Carl. "Unser Fokus liegt bei jeder Produktion auf Authentizität, Qualität und Professionalität in der Umsetzung und bei der Zusammenarbeit mit allen Beteiligten." Aktuell arbeitet Carl mit seinem Team unter anderem an zwei Expeditionsformaten sowie Wissenschaftsdokumentationen und einem historischem True-Crime-Format. Perspektivisch will sich die ndF:E eigenen Angaben zufolge auch auf den weiteren Ausbau des Bereichs Show konzentrieren, sowie nationale und internationale Koproduktionen ermöglichen.

ndF-Geschäftsführer Matthias Walther: "Relevante Unterhaltung in unterschiedlichen Formaten auf höchstem, gestalterischem Niveau zu schaffen erfordert viel unternehmerischen Mut und Kreativität die René mitbringt und in vielen erfolgreichen Formatweiterentwicklungen, insbesondere im Bereich True Crime, bereits bewiesen hat. Mit René Carl haben wir die Zusammenarbeit vor über vier Jahren begonnen und freuen uns sehr darüber den gemeinsamen Weg konsequent weiter zu gehen."

René Carl hatte ProSiebenSat.1 im Jahr 2017 nach fast 25 Jahren verlassen, ist dem Standort Unterföhring aber mit dem Wechsel zur ndF treu geblieben. Für den TV-Konzern zeichnete Carl vor seinem Wechsel auf die Produzentenseite für den Spartensender ProSieben Maxx verantwortlich.