Am Freitagabend – und somit eineinhalb Tage nach Bekanntwerden der Entgleisungen von Springer-Vorstandsboss Mathias Döpfner – ist auch die Bild-Zeitung in dieser Sache in die Berichterstattung eingestiegen und somit gewissermaßen auch in die Offensive gegangen. Mit zwei Texten, darunter einem kurzen Kommentar von Bild-Chefredakteurin Marion Horn, geht das Boulevardblatt ein wenig auf Abstand zum Springer-CEO. Unter dem Titel "Was ist los bei Bild?" wird deutlich, dass offenbar zahlreiche Mitarbeitende bei der Zeitung sauer sind auf Döpfner. "Das kann man wohl sagen", heißt es in dem Text. Ein namentlich nicht genannter Ost-Reporter von Bild sagt: "Wir kämpfen hier um jeden Leser und dann beschimpft mich der Vorstandschef. Das war der schlimmste Arbeitstag, den ich bei Bild je hatte."

Als ersten Grundsatz des Arbeitens bei Bild nennt Horn das Eintreten für Freiheit. "Das bedeutet auch, dass Bild frei darin ist, so zu berichten, wie Bild es für richtig hält. Und diese Freiheit verteidigt Mathias Döpfner jeden Tag", behauptet Horn. Dass das nach den jüngsten Enthüllungen ("Please Stärke die FDP") schwer zu glauben ist, ist logisch. Ob die beiden Texte der Bild-Redaktion als, vermutlich wohl kalkulierter, Befreiungsschlag ausreichen, daran darf gezweifelt werden.