Die geplante Live-Übertragung einer Wiedersehens-Show von "Love is Blind" ist für Netflix zur Enttäuschung geworden. Der Streamingdienst konnte die Sendung am Sonntag nicht wie geplant ausstrahlen - sehr zur Verärgerung der Fans, die ihrem Unmut daraufhin in den sozialen Netzwerken Luft machten, weil sie den Stream nicht starten konnten. Die Gründe für die Verzögerung blieben unklar. Netflix schrieb auf Twitter zunächst scherzhaft: "Love is... late".

Später folgte in einem weiteren Statement eine Entschuldigung. "An alle, die spät aufgeblieben sind, früh aufgestanden sind, ihren Sonntagnachmittag geopfert haben... es tut uns unglaublich leid, dass die 'Love is Blind'-Live-Reunion nicht so ausgefallen ist, wie wir es geplant hatten", erklärte ein Netflix-Sprecher. "Wir sind gerade dabei, sie zu filmen und werden sie so schnell wie möglich auf Netflix zur Verfügung stellen. Nochmals: Danke und Entschuldigung."

"Love is Blind" gehört der zuletzt rasant gewachsenen Zahl an Dating-Formaten von Netflix. Im Mittelpunkt stehen mehrere Männer und Frauen aus einer bestimmten Metropolregion, die in aneinandergrenzenden Räumen, den sogenannten "Pods", an Blind-Speed-Dates teilnehmen und sich verloben, ohne sich jemals persönlich gesehen zu haben.

Zuletzt hatte Netflix angekündigt, verstärkt auf Live-Sendungen setzen zu wollen. Die Reunion von "Love is Blind" sollte erst das zweite Format werden, das der Streamingdienst live zeigt. Anfang März war zunächst ein Stand-up-Special des Comedians Chris Rock auf der Plattform übertragen worden.