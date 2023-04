Bis zum 26. Mai sind Kreative aufgefrufen, beim SWR Ideen für eine neue fiktionale und sechsteilige Serienproduktion, die in der ARD Mediathek ausgewertet werden soll, einzureichen. Dabei würden Geschichten gesucht werden, die in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz spielen. Auch die Kreativen hinter der Kamera sollen aus einem der beiden Bundesländer kommen.

Der Ideenwettbewerb läuft unter dem Titel "Tief im Südwesten". Dazu SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler: "Der SWR will und braucht die regionale Kompetenz der Autor:innen und Produzent:innen genauso wie ihr Gespür für modernes und aufregendes Erzählen. Wir freuen uns auf Serienideen, die ihre Kraft aus der Verortung im Sendegebiet beziehen und daraus universelle, originelle und diverse Geschichten in spannenden Genres entwickeln." Er möchte mit dem Projekt auch ein Signal an die Kreativen in den beiden Bundesländern senden.