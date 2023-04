In Nordrhein-Westfalen und Bayern laufen derzeit die Vorbereitungen für die Produktion einer neuen täglichen Serie für Sat.1 auf Hochtouren, wie DWDL.de recherchiert hat. Das Projekt läuft unter dem Arbeitstitel "Die Landärztin", hat aber nichts mit der rund zehn Jahre alten ARD-Filmreihe zu tun, in der einst Christine Neubauer die Hauptrolle spielte. Die von Sat.1 angestrebte Stoßrichtung mit dem neuen Projekt für den Vorabend dürfte dennoch klar sein: Die Daily-Soap soll auf ein etwas älteres, weibliches Publikum abzielen - also jene Zielgruppen ansprechen, die in größeren Zahlen lineares Fernsehen nutzen - und sich durch den Zuschnitt auch von den Vorabend-Soaps von RTL und RTLzwei abheben.

Hinter der neuen Daily-Soap steht die Produktionsfirma Filmpool Entertainment. Schon Ende 2022 sprach Filmpool-Chef Vittorio Valente im DWDL.de-Interview vage über dieses damals frisch pilotierte Projekt: "Bei der Filmpool werden wir aus dem Scripted-Genre Fiktion machen. Wir arbeiten hier mit Drehbuchautor:innen und Regisseur:innen – mit richtigen Schauspielerinnen und Schauspielern. Wir haben vor wenigen Tagen den Piloten für eine tägliche fiktionale Serie abgedreht, der absolut hochkarätig besetzt ist." Mit den Dreharbeiten ab Frühsommer ist das Kölner Produktionshaus dann nach einer Pause auch wieder für Sat.1 im Einsatz, dem langjährigsten Kunden von Filmpool.

Von den Nachmittags-Formaten "Auf Streife" und "Klinik am Südring" hatte sich Senderchef Daniel Rosemann vor einiger Zeit – trotz recht guter Quoten – getrennt. Nun also geht die Zusammenarbeit weiter. Schon seit Wochen wird nicht nur Personal sondern auch Dreh-Locations gesucht. Sat.1 hüllt sich bezüglich der Programmpläne indes noch in Schweigen – dürfte erst zu den Screenforce Days im Juni Einblicke in seine Vorabendvorhaben geben. Sendersprecher Christoph Körfer erklärt auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de: "In der Ruhe liegt die Kraft. Ich kann weder ein solches Programm noch einen Programmstart in der Access in Sat.1 im Spätsommer bestätigen. Bestätigen kann ich allerdings, dass Sat.1 stetig für alle Programmplätze neue Programme entwickelt." Filmpool Entertainment wollte sich auf Anfrage von DWDL.de nicht äußern.



Eine Dailysoap neu zu etablieren, erwies sich zuletzt oftmals als kein einfaches Unterfangen. Das bekam auch schon Filmpool zu spüren. Über zehn Jahre ist es her, dass die Firma für Sat.1 eine Familien-Scripted-Reality namens "Patchwork Family" ins Rennen schickte – allerdings nur recht kurzzeitig. Für RTL versuchte man den 17-Uhr-Slot gleich mehrfach zu bespielen. Einmal mit "Berlin Models", das im November 2014 anlief, aber nur etwa vier Monate lang durchhielt. Ein anderes Mal 2019 mit dem von Filmpool-Schwester TFS kommenden "Herz über Kopf", das ebenfalls kein halbes Jahr alt wurde.

Wie wertvoll aber eine erfolgreiche tägliche Serie am Vorabend sein kann, zeigt unverändert RTL und auch bei Sat.1 erinnert man sich an die enormen Erfolge von "Verliebt in Berlin" oder "Anna und die Liebe". Doch angefangen von Formaten wie "Hand auf's Herz" über "Mila" bis hin zur Glamour-Serie "Alles oder Nichts" hat sich keine der jüngeren Sat.1-Seifenopern allzu lange im Programm gehalten. Mit Filmpool steht aber die Firma hinter "Die Landärztin", die es bis dato letztmals in Deutschland geschafft hat, eine Daily sehr langfristig zu etablieren. Das gelang vor etwas mehr als zehn Jahren mit "Köln 50667" für RTLzwei - und nun wieder für Sat.1? Die Messlatte für einen Erfolg liegt vor dem Hintergrund jüngster Vorabend-Rückschläge nicht allzu hoch.